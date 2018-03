ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE DONNE TERREMUTATE A L'AQUILA IN PIAZZA DUOMO

L'INCONTRO. L'AQUILA. Del Sabato 5 Luglio 2014 alle minerale 12 all'Aquila in Piazza Duomo l'Associazione Donne TerreMutate svolgerà la propria della Assemblea Nazionale, Nella Quale saranno Presenti also Le Donne Che da tante More citta Hanno sostenuto in Questi, Tre Anni con Forza e Passione Il Progetto della Casa delle Donne all'Aquila. Sarà, ONU Momento di Confronto Molto Importante, also alla luce del Fatto Che il 20 giugno 2014 il Comune dell'Aquila, Nel Corso di Un incontro con alcune Rappresentanti dell'Associazione, ha Annunciato l'assegnazione, in via provvisoria, Entro il 15 settembre , Di Una Sede Quale Casa delle Donne.