ANZIANI, ATTIVATO A PESCARA NUMERO PER LE EMERGENZE

SOCIALE. PESCARA. Il Comune di Pescara ha predisposto un programma di azioni dedicate ad anziani che vivono da soli o in coppia con altro anziano. Avvalendosi della collaborazione delle Cooperative che gestiscono i quattro Centri Sociali per anziani del territorio, saranno attuati programmi di attività ricreative e di socializzazione. Inoltre, mediante le attività del Centro Operativo Sociale, gestito dall’Associazione Asso, sarà assicurata l’attivazione di una centrale telefonica su numero fisso 085 61899, tutti i giorni, compreso i festivi dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e, per le emergenze di particolare gravità degli operatori pubblici, con trasferimento di chiamata anche oltre tale orario; l’ascolto telefonico di emergenza per l’individuazione del bisogno e di primo contatto per eventuale accompagnamento ai servizi o rinvio ai Servizi Sociali dell’Ente; prima presa in carico del soggetto e conseguente invio ai servizi del territorio; sostegno domiciliare di emergenza per assistenza ad anziani, inabili e persone sole; disbrigo di pratiche amministrative e non (per visite mediche, burocratiche, informazioni su documenti, etc.), connesse con eventuali situazioni patologiche e non; azioni per l’emergenza alimentare e per beni di prima necessità; consegna a domicilio di medicinali, pannoloni, viveri, beni di prima necessità