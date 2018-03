CORROPOLI, PD AI FERRI CORTI. CHIESTO INTENVENTO COMMISSIONE DI GARANZIA

CORROPOLI. Si è riunito lunedì scorso a Corropoli, per autoconvocazione, il direttivo del locale circolo Pd.

«Dopo le ripetute sollecitazioni rivolte al segretario di circolo Luigia Fabiano e al coordinatore provinciale Gabriele Minosse per una normale e dovuta convocazione», spiega il coordinamento cittadino, «abbiamo dovuto optare per la autoconvocazione. I due dirigenti hanno assunto un inspiegabile atteggiamento di chiusura al confronto con gli organismi democratici del partito». Riguardo al negativo risultato elettorale , “storico e anomalo” della lista “Corropoli Democratica cambia verso” (circa 9% contro il 91% della lista avversa) , esso è stato giudicato conseguente a diversi fattori concomitanti, «non ultimo», dicono dal coordinamento, «la conduzione di una campagna elettorale non unitiva, non focalizzata sulle criticità dell’amministrazione di centrodestra uscente, campagna condotta da candidati tutti privi di esperienza , riluttanti ad ascoltare consigli ed a richiedere offerte di collaborazione. I componenti del direttivo infine, hanno votato la sfiducia della segreteria del circolo e deciso di investire della questione la commissione provinciale di garanzia.