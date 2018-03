MALORE IN PISCINA PER BAMBINO DI SEI ANNI A PESCARA

PESCARA. Un bambino di sei anni è stato ricoverato all'ospedale di Pescara dopo aver accusato un malore, mentre stava giocando con alcuni coetanei in una piscina di uno stabilimento balneare del lungomare di Pescara nord al confine con Montesilvano.

Il ragazzino dopo aver bevuto acqua sarebbe stato visto annaspare, prima di essere soccorso da un medico che si trovava sul posto. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso, i sanitari hanno deciso, come riferito dagli agenti del posto fisso di Polizia dell'ospedale, di tenerlo in osservazione per motivi precauzionali. Il bambino ha avuto una prognosi di sette giorni.