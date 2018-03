MONTESILVANO, LE STRADE CHIUSE PER LA NOTTE DEI SALDI

MONTESILVANO. In occasione della Notte dei Saldi che si terrà domani, venerdì 4 luglio, in concomitanza con la Festa di Sant'Antonio, alcune strade verranno chiuse al traffico.

Le vie coinvolte nella manifestazione che verranno chiuse al traffico cittadino dalle 19:30 alle 3:00 del giorno successivo saranno: - C.so Umberto ( tratto Via Ruffilli / via Gandhi); - Via san Francesco

- Via San Domenico; - Via San Pietro (tratto piazza Quattrocchi/ C.so Umberto); - Via D’Annunzio (tratto Via Gramsci –esclusa- / via San Pietro) chiusa dalle ore 18.00; - Via Santo Stefano e Via San Paolo; - Parcheggio piazza Trisi

La Via Vestina (tratto rondò Di Vittorio/C.so Umberto) e Viale Europa (tratto Foscolo/C.so Umberto) saranno invece a traffico limitato.

Le traverse delle vie nel tratto oggetto di chiusura saranno transitabili a passo d’uomo dai soli residenti con doppio senso di marcia.