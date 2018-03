TERAMO. Una romena di 23 anni, Maldina Farcasescu è stata trovata senza vita questa mattina all'alba nella sua abitazione nella contrada Santa Lucia di Roseto (Teramo). All'arrivo del personale sanitario del 118 la giovane era già priva di vita e presentava alcune tracce di sangue sul corpo. L'esame cadaverico esterno ha permesso di verificare l'assenza di segni di violenza sul corpo delle 23enne così come di traumi diretta causa del decesso.

E' molto verosimile che la giovane straniera sia morta per cause naturali e più in particolare soffocata dal suo vomito, in seguito a una crisi respiratoria.

Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri della stazione di Roseto e della compagnia di Giulianova. Si attendono disposizioni del magistrato di turno relativamente all'autopsia.