L’ASSOCIAZIONE ITALIANA NOTAI CATTOLICI RACCOLGONO L’INVITO DI PAPA FRANCESCO

PESCARA. L'Associazione Italiana Notai Cattolici risponde all’invito di Papa Francesco di “aprire le porte della Chiesa” per andare incontro all’altro, dando una testimonianza cristiana con iniziative concrete e tangibili. E‘ stato convocato per il prossimo 3 luglio, a Roma , il primo consiglio direttivo dei notai delegati dell’AINC, con l'obiettivo di pianificare i primi, importanti passi dell'Associazione. Sarà presente anche il notaio di Pescara, Massimo D'Ambrosio, che oltre alla carica di delegato per l'Abruzzo detiene anche quella di membro del Consiglio Direttivo. Tra i punti in discussione all’ordine del giorno vi sono la “sistemazione del patrimonio ecclesiastico” e l’istituzione dei servizi gratuiti di “assistenza periodica nelle carceri italiane”. Altra novità di grande impatto è l istituzione de “il notaio della parrocchia” : un’iniziativa che parte dal Notariato Italiano ma sembra destinata ad estendersi a tutti i Paesi del Notariato Latino. Sono questi i primi, decisivi progetti dell'AINC, associazione di notai cattolici nata il 5 aprile 2014 presso l’Istituto Serafico di Assisi e alla presenza del Vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, il cui obiettivo principale è dare vita ad un'organizzazione stabile e capillare che colleghi il mondo notarile con quello cattolico.