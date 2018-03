CALCIO A CINQUE, LA SQUADRA DELLA CARITAS DIOCESANA PRONTA PER I CAMPIONATI NAZIONALI

SPORT. CHIETI. Tutto è pronto per Integra Sport, la Squadra di calcio a cinque della Caritas Diocesana, diretta da Don Enrico D'Antonio, alla vigilia di un importante e atteso appuntamento sportivo. Il team dal 9 al 13 luglio parteciperà per la terza volta consecutiva alle Finali NazionalI CSI Top Open, dopo aver già conquistato i titoli di Campione Provinciale, Regionale ed Interregionale 2014 battendo la squadra umbra e quella marchigiana. Ottimismo alle stelle per i ragazzi che quest'anno prevedono grandi cose e confermano che lo scudetto è molto vicino e che potrebbe giungere a sorpresa nel capoluogo teatino.

Quest'anno tra i nuovi ingressi troviamo giovani provenienti dal Marocco, Tunisia e Camerun oltre che a Bolivia, Albania, Israele e Palestina. Intanto a metà settembre ripartiranno le attività nelle scuole con i ragazzi più piccoli e gli allenamenti nella casa Circondariale di Chieti per incontrare e allenare i detenuti con la speranza di far vivere loro un po’ di normalità grazie allo sport.