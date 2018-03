LAVORO. PROROGATA AL 31 AGOSTO LA CASSA IN DEROGA

ABRUZZO. Il CICAS, Comitato d'Intervento per le Crisi aziendali e di Settore, riunitosi ieri pomeriggio a Pescara, in Regione, ha accolto tutte le istanze di Cassa Integrazione in Deroga, relative all'anno 2013, istruite positivamente dalla Direzione Lavoro della Regione, non oggetto di precedenti autorizzazioni da parte del CICAS, nel limite complessivo massimo di spesa pari a 387 mila 688 euro.

Il Comitato ha convenuto di autorizzare la proroga per la presentazione delle istanze di Cassa Integrazione e mobilità in Deroga relativi all'annualità 2014 per i periodi dal 1 luglio 2014 al 31 agosto 2014. Il CICAS, all'unanimità, visto quanto rappresentato dall'Assessore al Lavoro, Marinella Sclocco, ha chiesto che il Presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, in occasione del Comitato delle Regioni del 10 luglio prossimo, ribadisca l'impegno della Regione Abruzzo sulle richieste al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.