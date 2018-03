PESCINA, PASSEGGIATA IN BICI PER RICORDARE VINCENZO

PESCINA. In occasione dell'anniversario della scomparsa di Vincenzo Zauri, morto in un incidente con il motorino , a luglio dello scorso anno a soli 14 anni, la famiglia, in collaborazione con il Mc Sirente e il circolo musicale banda ''I Leoncini d'Abruzzo'', organizza per venerdì 4 luglio, ''...vado a fare un giro con Vincenzo nel cuore e ascolto la sua musica...'' Si tratta di una passeggiata non agonistica aperta a tutti i cicloamatori. Partenza alle 16.30 nei pressi della abitazione dei familiari del ragazzo, Via dei Lombardi, 39 in Pescina. Alle 18.00 messa in cattedrale e alle 21.00 concerto dei Leoncini d'Abruzzo.