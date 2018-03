INCIDENTI STRADALI: AUTO CONTRO CAMION RIFIUTI, TRE FERITI

LANCIANO. E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 10.30 in contrada Re di Coppe a Lanciano. Il frontale ha coinvolto un camion spazzatrice della Rieco Spa, società di raccolta e trasporto rifiuti a Lanciano, e un Mercedes, che procedeva ad alta velocità e non si è fermata a un incrocio. Nell'urto la spazzatrice, che stava rientrando in deposito, si è anche sollevata, mentre l'autovettura è semidistrutta. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare uno degli addetti della Rieco rimasto incastrato sul mezzo.

I feriti sono stati trasportati e ricoverati all'ospedale di Lanciano. Un operaio della società rifiuti è il più grave per un trauma cranico. Le condizioni degli due coinvolti sono meno preoccupanti e hanno riportato contusioni varie e trauma costali. Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118, polizia e vigili urbani.