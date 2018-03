A TERAMO RITORNA IL FESTIVAL ANTIPOP

TERAMO. Arrivato alla 5 edizione anche quest’anno si svolgerà il Festival Antipop. Come tutti gli anni il festival si svolgerà nella Piazzetta del sole di Teramo, dal 4 al 13 luglio, in concomitanza con la Coppa Interamina.

Sul palco quest'anno saliranno artisti internazionali e locali: 4 Luglio Disincontri, 6 luglio Appaloosa, 7 Luglio Cosmo, 10 luglio Go!Zilla, 11 luglio The Vices e Sons of Revolution Oltre a musica e sport saranno presenti delle istallazioni a cura di Damiano Catulli: un nuovo modo di vedere l’arte, avanguardistico e forte. Non manca la letteratura. Ci saranno presentazioni di libri di autori come: Fabrizio Ghilardi , Lorenzo Iervolino e Giancarlo Viviamo D’Arcangelo. Tutto questo grazie al ritorno dell’associazione Lib[e]ri.