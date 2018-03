COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI: PUBBLICATO BANDO PER GESTIONE

CITTA’ SANT’ANGELO. La Provincia di Pescara ha pubblicato un bando di gara per individuare il soggetto che gestirà la comunità educativa per minori allontanati dalla famiglia che si trova nel Comune di Città Sant’Angelo, in contrada San Martino in Basso. C’è tempo fino al 24 luglio per partecipare alla gara.

La comunità educativa si pone come punto di riferimento per le amministrazioni civiche e quindi anche per le comunità, ai quali intende assicurare un servizio sociale di alto profilo, rispondendo al bisogno di assistenza e accoglienza ai ragazzi di età compresa tra i 2 e 17 anni a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile e ordinaria, i cui rilevanti costi sono ad integrale carico dei Comuni. I posti a disposizione sono 12.

La concessione, in base a quanto riportato nel bando e salvo migliorie in gara, durerà al massimo venti anni (più una eventuale proroga di tre anni) ed è prevista la corresponsione alla Provincia di un canone minimo di 15mila euro con l’accollo da parte del concessionario di tutte le spese di adeguamento strutturale dell’edificio, delle spese di allestimento e di accreditamento regionale, delle forniture di utenze e arredi nonché delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.