PREVENZIONE DEI TUMORI E ALIMENTAZIONE, CONVEGNO A MONTESILVANO

SALUTE. MONTESILVANO. «Un evento di grande valore scientifico che siamo onorati di accogliere a Montesilvano». Così l’assessore comunale con delega alla sanità, Rosaria Parlione ha presentato la Tavola Rotonda e il Corso Teorico-Pratico dal titolo "La Prevenzione delle malattie croniche in cucina. Evitare i tumori mangiando sano e con gusto" che si svolgeranno a Montesilvano Colle, sabato e domenica 5 e 6 luglio. L'evento vedrà come ospite d'eccezione il Prof. Franco Berrino, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L’evento sarà articolato in due giornate. Nella prima, sabato 5 luglio, nell’Orangerie del Ristornate Ninì, dalle 9 alle 16:30 si svolgerà il corso teorico – pratico di II livello, tenuto dal Prof. Franco Berrino ed Elena Alquati, esperta di alimentazione naturale.

Alle 20:30 si terrà la cena “Degustando la salute”. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza all’A.I.L. Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma.

Domenica 6 luglio, a partire dalle 18:30 si svolgerà la tavola rotonda "La Prevenzione delle malattie croniche in cucina. Evitare i tumori mangiando sano e con gusto" con Franco Berrino, il giornalista gastronomico Carlo Cambi, e gli ospiti Fioritoni ematologo, Parruti infettivologo, Cianchetti senologo, Natale oncologo e Salvatorelli Medicina Antiage.