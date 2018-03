CICLISMO: RECUPERATA STATUA VITO TACCONE AD AVEZZANO

AVEZZANO. È stata ritrovata dalla polizia la statua in bronzo raffigurante Vito Taccone, meglio conosciuto come il "Camoscio d'Abruzzo": l'opera, priva della mano destra e con una gamba staccata, era stata abbandonata in una stradina secondaria del quartiere San Francesco. La scultura è stata riconsegnata due gironi fa al Comune: ora la statua e la bicicletta - abbandonata a terra in più pezzi dopo l'assalto al Monumento - sono custodite nel Palazzo Comunale in attesa dell'intervento di recupero.