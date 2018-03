CICLISTA DI 91 ANNI PERDE CONTROLLO DELLA BICI E MUORE

POPOLI. A 91 anni perde il controllo della bici, cade a terra e muore: l'incidente è avvenuto in serata in una strada alla periferia di Popoli. La vittima è Bonifacio Lattanzio. Secondo una prima ricostruzione l'anziano, che non indossava un casco di protezione, avrebbe fatto tutto da solo; nella caduta, avrebbe battuto la testa, morendo sul colpo. Sul posto gli uomini del 118 e i Carabinieri della locale Compagnia. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, la salma è stata affidata ai famigliari.