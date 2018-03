CHIETI, PARCHEGGIO GRATUITO IL GIORNO DEI SALDI

CHIETI. Nel corso di un incontro con i rappresentanti della Blu Parking, la società che gestisce i parcheggi a pagamento cittadini, è stato raggiunto un accordo in virtù del quale, a partire dal 5 luglio 2014, giornata in cui inizieranno i saldi, la sosta sarà gratuita dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di ogni sabato pomeriggio lungo Corso Marrucino e nelle aree di piazza S. Giustino e piazza Garibaldi.

Ne dà notizia l’assessore Antonio Viola al Comune di Chietiche aggiunge che nel corso dell’incontro è stato, altresì, concordato che i commercianti del centro storico e gli ambulanti che svolgono il mercato settimanale, potranno avvalersi di un abbonamento al costo di 20 euro mensili per usufruire sia del parcheggio presso il terminal di Via Gran Sasso, sia del parcheggio multipiano di Via Papa Giovanni XXIII, liberando, in tal modo, dai propri mezzi le soste del centro storico in favore dei clienti delle attività commerciali.