CAMION SI SFRENA E FINISCE NEL FIUME PESCARA

PESCARA. Un camion parcheggiato in un rimessaggio si e' sfrenato ed e' finito nel fiume Pescara. E' successo stamani sotto al ponte delle Liberta', meglio conosciuto a Pescara come ponte di Capacchietti. Sono in corso le operazioni di recupero, che si presentano piuttosto complesse, da parte dei vigili del fuoco e sul posto sono arrivati anche i sommozzatori. Presenti pure gli uomini della squadra volante e un mezzo nautico con il personale della Capitaneria di porto, che ha interdetto la navigazione in quel tratto. A bordo non c'era nessuno.