CULTURA: MORTA LA POETESSA LUISA SPAZIANI

PESCARA. Lutto nel mondo della cultura: e' morta la poetessa Maria Luisa Spaziani. Le Edizioni Tracce si uniscono al dolore del mondo culturale italiano e internazionale per la scomparsa della grande poetessa. Si e' spenta ieri, all'eta' di 91 anni, Maria Luisa Spaziani, poetessa e francesista, fondamentale figura culturale in Italia, tre volte candidata al Premio Nobel per la letteratura - nel 1990, 1992 e 1997 - Presidente del Premio Scriveredonna fin dalla prima edizione. Nel 2009 le Edizioni Tracce hanno avuto l'onore di pubblicare la raccolta poetica La radice del mare all'interno della collana I Segni del Suono (diretta da Anna Maria Giancarli)