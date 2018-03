GIULIANOVA, SECONDA SERATA DI ATTENTI AL LUPPOLO

SAGRE. GIULIANOVA. E’ in arrivo, per mercoledì 2 luglio, la seconda serata di “Attenti al Luppolo” (dalle ore 20). Artisti di strada, spettacoli di magia e saltimbanchi faranno da cornice ai concerti di gruppi emergenti nazionali che offriranno in contemporanea musica di alta qualità in piazza Belvedere, largo del Forno, piazza Dante e piazza Buozzi. Non mancheranno i sedici punti ristoro con gastronomia e distribuzione di birre esclusivamente artigianali (saranno presenti trentacinque diverse qualità in bottiglia ed alla spina). Gli organizzatori hanno creato i presupposti anche per un mercatino di artigianato particolare e selezionato. Nella parte nord di corso Garibaldi sarà allestito uno “Spazio Arte” con esposizione di opere da parte di pittori locali. Per la seconda edizione, la particolarità della manifestazione, con indubbio risvolto ecologico, è data anche dal bicchiere di vetro (in sostituzione di quelli di plastica usati in precedenza) che sarà distribuito in piazza Belvedere e corso Garibaldi dietro cauzione di 3 euro che saranno rimborsati alla riconsegna del bicchiere stesso anche nel corso dell’ultima giornata in calendario per il 3 settembre.