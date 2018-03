COLTIVAVA PIANTE DI MARIJUANA: 29ENNE DENUNCIATO

TOLLO. Quattro piante di cannabis indica, alte circa un metro e mezzo l’una, sono state sequestrate, ieri mattina, dai Carabinieri della Stazione di Tollo nel corso di una perquisizione d’iniziativa effettuata, dai militari dell’Arma, nell’abitazione di un 29enne del luogo. L’uomo, noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di produzione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le piantine erano accuratamente coltivate in un piccolo terreno familiare attiguo alla propria abitazione. Da alcuni giorni i Carabinieri avevano notato uno strano via vai di giovani nei pressi dell’abitazione del 29enne, peraltro confermata anche da altri residenti del piccolo centro teatino. Gli uomini dell’Arma, dopo aver effettuato alcune verifiche e avendo timore che l’uomo potesse disfarsi della marijuana, ieri mattina, hanno deciso di intervenire approfittando della sua momentanea assenza dall’abitazione. Al suo rientro l’uomo ha trovato i militari ad attenderlo che, dopo avergli sequestrato le piantine, lo hanno denunciato in stato di libertà.