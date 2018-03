CASTELLALTO, DUE NUOVI INGRESSI IN GIUNTA

CASTELLALTO. Novità in giunta a Castellalto. Escono Gaetano Pagliaroli e Massimo Di Lodovico ed entrano Domenico Saccomandi 29 anni al quale vanno le deleghe Ambiente, Energie Rinnovabili, Turismo, Associazionismo, Commercio, Cultura e Politiche Giovanili e Luana Di Carlo 33 anni con Bilancio, Patrimonio, Politiche della Casa e Review della Spesa Pubblica. Confermati Bruno Delli Compagni come Vice-Sindaco con deleghe Lavori Pubblici e Giuseppe Forti Politiche Sociali, Pubblica Istruzione.

«Come sindaco sono molto soddisfatto del lavoro del dibattito e del confronto attivato di questa settimana al termine della quale si sono rinvigorite le ragioni fondanti di questo patto civico-politico, che ha prodotto in questi 3 anni di governo un lavoro grosso che comincerà a produrre i suoi frutti da adesso in poi», commenta Vincenzo Di Marco. «Tutti i consiglieri riceveranno delle deleghe operative per avere il massimo coinvolgimento di tutti e annuncio che da qui ad 8 mesi ci sarà un monitoraggio sulla qualità e quantità del lavoro svolto dalla giunta e sul raggiungimento degli obiettivi posti alla base della verifica di programma», annuncia il sindaco.