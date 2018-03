GIORNALISMO, CATANZAROINFORMA COMPIE 10 ANNI DI ATTIVITÀ, TRE GIORNI DEDICATI ALL’INFORMAZIONE

CATANZARO. Catanzaroinforma, in occasione dei dieci anni di attività, organizza una tre giorni dedicata all'informazione con particolare riferimento a quella on line. La manifestazione si terrà il 17,18 e 19 luglio a Catanzaro. Le tematiche trattate riguarderanno ad esempio argomenti come "Etica e professione", "Comunicazioni sociali", "Il rapporto tra giornale on line e territorio di appartenenza", "Libertà di stampa e i diritti degli altri...(diritto all'oblio, diffamazione a mezzo stampa ecc...)", "Informazione e social network".

In dieci anni di attività, Catanzaroinforma si è imposta come una delle realtà più importanti del territorio nel panorama giornalistico. La partecipazione ai seminari, prevede il rilascio dei crediti per la formazione obbligatoria dei giornalisti, grazie alla collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Calabria.