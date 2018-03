TEKNOELETTRONICA, LAVORATORI PROTESTANO PER MANCATI STIPENDI

TERAMO. LAVORO. Sabato scorso i lavoratori dei servizi di manutenzione nei presidi ospedalieri di Teramo, Giulianova ed Atri attualmente occupati presso le società Teknoelettronica e Modus riuniti in assemblea hanno discusso in merito al mancato pagamento degli stipendi.

I lavoratori hanno espresso insoddisfazione per il perdurare di una situazione «divenuta insostenibile» a fronte del mancato pagamento del saldo di aprile, dello stipendio di maggio e della maturazione dello stipendi di giugno. I lavoratori inoltre hanno discusso i contenuti della piattaforma rivendicativa da rappresentare nell'incontro convocato presso la Prefettura di Teramo per lunedì 30 giugno 2014 che riguarda i seguenti punti: Piano di pagamento degli stipendi arretrati; Stabilizzazione dei contratti a tempo determinato; Assetto di gestione dei servizi di manutenzione nel rapporto di sub appalto Modus/Teknoelettronica; Salute e sicurezza.