CORROPOLI: 153MILA EURO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

CORROPOLI. Il Comune di Corropoli, nella sua migliore consuetudine, ottiene nuovi finanziamenti per l’adeguamento degli edifici scolastici. L’amministrazione ha avuto accesso al finanziamento, di ben di 153.773,94 euro da destinare alla scuola dell’Infanzia, tramite i fondi Par Fas. Sul B.U.R.A. n.25 del 25.06.2014 è stata pubblicata la graduatoria dei finanziamenti concessi a valere sui fondi Par Fas ed il Comune di Corropoli è risultato 8° in graduatoria.

Il commento del primo cittadino Umberto D’Annuntiis: «Il finanziamento concesso permetterà di rendere ancora più sicura la nostra scuola ; la nostra Amministrazione, in questi anni , ha già investito sulle scuole oltre 2 milioni di euro dando la massima priorità alla sicurezza dei nostri figli e di tutti coloro che operano all’interno della scuola».