STALKING: PERSEGUITAVA EX COMPAGNA, SOTTOPOSTO A MISURA CAUTELARE

CARSOLI. I Carabinieri della Stazione di Carsoli hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Tribunale di Tivoli nei confronti di un 64enne del luogo. L'uomo, dopo una relazione sentimentale con una 42enne residente in provincia di Roma, era stato lasciato perche' lei lo riteneva possessivo. Lui pero', invece di farsene una ragione, ha iniziato a molestarla continuamente con minacce, telefonate e messaggi sul telefono. Una situazione insostenibile per la donna che, esasperata di vivere con un perdurante stato di ansia e di paura tale da alterarle le normali abitudini di vita, tempo fa ha deciso di riferire tutto ai carabinieri che lo hanno denunciato per atti persecutori. Per questo motivo il Tribunale di Tivoli ha inoltre disposto per il molestatore la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nonche' di comunicare con la stessa con ogni tipo di mezzo di comunicazione. I risultati conseguiti - spiegano i carabinieri - rientrano nei servizi preventivi organizzati dalla Compagnia di Tagliacozzo al fine di garantire il rispetto delle regole ed una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini della Marsica e della Piana del Cavaliere.