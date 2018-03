ROSETO. RIATTIVATO DAL 1 LUGLIO IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA TURISTICA

ROSETO. Riattivato a Roseto degli Abruzzi, per la stagione estiva 2014, il servizio di Guardia medica turistica che partirà dal primo luglio e sarà garantito fino al 31 agosto presso il Palazzo del Mare, sul Lungomare Trieste.



Per visite ambulatoriali e domiciliari gli orari sono tutti i giorni, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.



Questa Guardia medica, come per anni passati, non è finanziata dal Servizio sanitario nazionale, ma è un servizio aggiuntivo per i comuni turistici rivolto ai villeggianti. I residenti, infatti, potranno continuare a rivolgersi al proprio medico di base. Per gli utenti, inclusi gli esenti dal ticket per reddito ed invalidità varie, sono previste tariffe differenziate in base alla tipologia di prestazione sanitaria richiesta, in particolare: 5 euro per le prescrizioni di farmaci, trascrizioni di ricette ecc.; 15 euro per la visita ambulatoriale e 25 euro per la visita domiciliare.

Il numero di telefono della Guardia turistica è 334-3280016; per le prestazioni di urgenza nella fascia notturna (dalle ore 20:00 alle 8:00) i turisti potranno rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, presso la sede del Distretto sanitario di base di Roseto degli Abruzzi, in via Adriatica (tel. 085-8020886).