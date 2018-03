FURTO DA 100 MILA EURO IN NEGOZIO PELLETTERIA A LANCIANO

LANCIANO. È stimato in circa 100 mila euro il valore del furto commesso la notte tra venerdì e sabato ai danni del negozio di pelletteria "Leather Best", di corso Bandiera, a Lanciano. Ignoti hanno forzato l'ingresso posteriore, su via Monte Maiella, introducendosi nei locali e asportando merce griffata, tra cui borsette, portamonete, cinture. Sul furto indagano i carabinieri. Il negozio non era assicurato. Giorni fa numerosi capi di abbigliamento firmato erano stati rubati nel negozio 'La Svolta', per un valore commerciale di circa 60 mila euro.