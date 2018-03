FURTO IN GIOIELLERIA A MARTINSICURO, BOTTINO 35MILA EURO

MARTINSICURO. Ammonta a circa 35mila euro il valore dei gioielli rubati, la scorsa notte, nel furto con spaccata ai danni della gioielleria Vallese di Martinsicuro (Teramo). La banda e' entrata in azione la scorsa notte, nell'esercizio commerciale di via Roma. Sembra che ad agire siano stati quattro incappucciati. Il furto e' stato messo a segno in circa 4 minuti. La banda ha prima tagliato la saracinesca poi a preso a colpi di martello la vetrina arraffando l'oro esposto. Un'operazione facile agevolata anche dalla presenza dell'auto per la fuga che ha schermato l'azione della gang. Il sistema di allarme ha svegliato i vicini ma e' banditi sono stati piu' rapidi della vigilanza. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alba Adriatica (Teramo) stanno indagando insieme ai colleghi della stazione di Martinsicuro che contano di visionare le immagini delle telecamere delle banche situate lungo via Roma.