CELENZA SUL TRIGNO: IL COMUNE CHIAMA I PRIVATI PER IL VERDE PUBBLICO

CELENZA SUL TRIGNO. L’amministrazione comunale di Celenza sul Trigno affida ai privati la gestione del verde pubblico. Per garantire il decoro degli spazi verdi, l’amministrazione del sindaco Venosini ha pensato di coinvolgere soggetti privati, cittadini volontari ma anche associazioni, istituti scolastici ed attività commerciali che, in base a quanto previsto con apposito atto deliberativo potranno, "adottare" le aree in cambio di pubblicità.

L’ufficio tecnico ha già stilato l’elenco dei siti da affidare a terzi. Questa iniziativa dovrebbe portare un vantaggio economico all’ente, che risparmierà sui costi per la manutenzione ed allo stesso tempo mira a rafforzare il senso civico dei cittadini che saranno direttamente coinvolti nella gestione delle aree.

L’amministrazione ha deciso di affidare in gestione aiuole, giardini e fioriere destinate all’arredo urbano, aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici ed altri spazi a verdi. All’iniziativa possono aderire singoli cittadini, associazioni di volontariato, associazioni culturali e sportive, istituti scolastici, parrocchia, istituzioni ed enti pubblici, imprese e attività commerciali.