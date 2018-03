VIABILITÀ: RIAPERTO SULLA STATALE 16 VIADOTTO A VASTO MARINA

VASTO. Con tre settimane di anticipo sui tempi previsti è stato riaperto il viadotto di Vasto Marina sulla Statale 16 Adriatica. La ditta appaltatrice ha completato gli interventi di consolidamento strutturale, sostituzione delle barriere metalliche e rifacimento della pavimentazione. La ditta e il compartimento Anas Abruzzo, ha detto il sindaco Luciano Lapenna, «hanno tenuto conto delle richieste da me formulate per ridurre i disagi per le attività turistiche presenti sulla costa».