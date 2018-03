HIGH TECH: BIMBA DI 7 ANNI PUBBLICA LIBRO SU IBOOK

PESCARA. Si chiama Anna Ramone, una bambina di soli 7 anni di Pescara pubblica il suo primo libro su iBook. Anche l'Abruzzo si muove verso l'high-tech. Nuove tecnologie vogliono dire nuove opportunità, ed e' cosi che sbocciano in tenera eta' idee e creativita', anche grazie all'aiuto di genitori amici ed un ambiente scolastico "diverso"; Anna infatti frequenta una scuola montessoriana a Pescara, l'Istituto Vivere Montessorianamente.

Anna ha una passione per la lettura, legge, legge tantissimo ed ora si e' trasformata in scrittrice. Ama moltissimo anche disegnare e tutti i disegni del libro sono fatti da lei. Il libro si intitola "I quattro cavalli misteriosi" e racconta la storia di alcuni cavalli un po' speciali che vivono un'avventura, il bene vince sul male ed il finale e' sicuramente a sorpresa.

Il libro si puo' scaricare QUI.