MOLESTIE TELEFONICHE A RAGAZZA, 62ENNE MARSICANA DENUNCIATA

PERETO. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Pereto hanno denunciato in stato di liberta' alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano (L'Aquila) una 62enne romana per minacce e molestie a mezzo telefono. La donna, dopo essersi procurato il numero telefonico del cellulare di una ragazza del posto, per futili motivi, ha pensato bene di tempestarla di squilli e telefonate, minacciandola. L'insistenza e' stata tale che alla fine la ragazza si e' rivolta al Comandante di Stazione e ha sporto denuncia. I militari di Pereto hanno immediatamente avviato diverse attivita' tecniche al fine di risalire al mittente delle chiamate e degli squilli, ed alla fine, incrociando i dati, hanno identificato la donna. Cosi' e' scattata una denuncia in stato di liberta' per minacce e molestie a mezzo telefono.