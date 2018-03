INCIDENTI STRADALI: GRAVE NEONATO DOPO SCONTRO AD URURI

TERMOLI. È in gravi condizioni un neonato coinvolto dopo mezzogiorno in un incidente stradale ad Ururi. Il piccolo, di pochi giorni di vita, si trovava all'interno di una vettura che si è ribaltata per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Ururi. Un elicottero lo trasferirà d'urgenza nell'ospedale di Pescara dove sarà sottoposto a cure specifiche a causa dei traumi riportati nello scontro. Nell'incidente sono rimaste ferite altre persone trasportate dal 118 Molise al San Timoteo di Termoli.