INCIDENTE DI GIOCO, GIOVANE CALCIATORE IN ELIAMBULANZA A PESCARA

FARA SAN MARTINO. Un ragazzino di 13 anni e' stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Pescara dopo aver urtato violentemente un palo mentre stava svolgendo un allenamento di calcio sul campo di Fara San Martino. Il giovane calciatore, che si trova a Fara San Martino in ritiro con una societa' calcistica giovanile di Roma, avrebbe urtato la testa contro un palo al termine di un'azione di gioco. Stando a quanto si apprende, al momento dei soccorsi sul campo il 13enne era cosciente. Sul luogo sono intervenuti per gli accertamenti del caso i carabinieri di Fara San Martino.