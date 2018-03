S'INVAGHISCE DI LEI SU FB E L'ASSILLA, DENUNCIATO 39ENNE BARESE

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Aveva allacciato amicizia su facebook circa 4 anni fa. Una chiacchierata in tono confidenziale e niente piu'. Ma lui, un commerciante barese di 39 anni, evidentemente si era preso una cotta per lei e i semplici lazzi in chat sono diventati vere e proprie molestie telefoniche. Il numero di telefono, a quanto sembra, se lo sarebbe procurato incrociando alcuni siti commerciali visto che la donna su cui aveva incentrato le attenzioni, e' una commerciante di 28 anni di Sant'Egidio alla Vibrata. Nonostante fra i due non ci sia stato approccio ne' incontro, lui si era comunque invaghito di quelle immagini postate. Le telefonate sono diventate una persecuzione. A volte, l'uomo ansimava - ha raccontato la donna ai carabinieri della locale stazione - altre volte non rispondeva quando chiamava, disturbando anche di sera e di notte. Stanca delle molestie, la donna si e' rivolta ai carabinieri che a conclusione delle indagini hanno denunciato il commerciante barese per molestie e disturbo alla persona.