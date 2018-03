MOSCIANO: COME PRIMO ATTO LA GIUNTA SI RIDUCE LO STIPENDIO

MOSCIANO SANT’ANGELO. La giunta Galiffi riduce le spese per le indennità degli amministratori.

Nella prima seduta della nuova giunta Galiffi il primo provvedimento adottato è stato la riduzione delle indennità di carica spettanti agli amministratori. Con la delibera approvata Galiffi e gli assessori Lattanzi, Ferrante, Ricci e Nobile hanno definito una diminuzione del 25% delle indennità loro spettanti da legge. Questo, in aggiunta al 3% di riduzione approvato in consiglio comunale per avere un margine di tutela sul massimo delle indennità, ha comportato un risparmio annuo per l’ente rispetto alla passata consigliatura di oltre 1800 € l’anno, da aggiungere al risparmio ottenuto anche a seguito della rinuncia da parte di tutti i consiglieri del gettone di presenza in consiglio comunale e nelle commissioni.