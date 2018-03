MONTESILVANO. Alcuni disagi potrebbero verificarsi domani, giovedì 26 giugno, per alcuni lavori sulla condotta idrica per Montesilvano e Silvi. L'Aca rende noto che dalle 22 alle 24 verrà ridotto temporaneamente il flusso idrico nella zona dei Grandi Alberghi di Montesilvano per la sostituzione di una valvola nel partitore di Colle Marino.