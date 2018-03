IL SINDACO DI TERAMO A LONDRA ALLA CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO ERCIP

LA TRASFERTA. TERAMO. Il sindaco di Teramo è in questi giorni a Londra dove partecipa, in rappresentanza della città alla conferenza finale del progetto European River Corridor Improvement Plans, che si terrà nel Distretto di Lewishan. La Final conference, è l’evento di rappresentazione e divulgazione dei risultati raggiunti da ciascuno dei partners del progetto e anche momento di maggior significato istituzionale per riassumere le migliorate potenzialità ottenute con la realizzazione di Ercip.



Il progetto ERCIP "European River Corridor Improvement Plan" sui piani di miglioramento dei corridoi fluviali europei è stato finanziato al 75%, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR - dell'Unione Europea attraverso il programma INTERREG IVC, mentre il restante 25% è cofinanziato dal Fondo nazionale di Rotazione. Il progetto, della durata di 3 anni (gennaio 2012 – dicembre 2014), si propone di fornire un modello trasferibile di agenzia comune, efficace per una buona gestione dei corridoi fluviali.