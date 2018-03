INCIDENTI LAVORO: MUORE SOTTO TRATTORE, TROVATO DOPO 10 ORE

SILVI. Era finito sotto al trattore con cui stava arando un campo morendo schiacciato, ma l'incidente è stato scoperto soltanto dopo dieci ore: è morto così Giuliano Del Trappeto, agricoltore di 56 anni di Silvi, uscito ieri verso le 14 da casa per recarsi nel suo podere, e il cui corpo è stato trovato maciullato sotto al mezzo agricolo intorno a mezzanotte, dai carabinieri e dai vigili del fuoco, allertati dai parenti che non lo avevano visto rincasare.

Sull'incidente, avvenuto nelle campagne della contrada Pianacce di Silvi, indagano i carabinieri. Il trattore su cui lavorava Del Trappeto si è ribaltato in un tratto di terreno in pendenza, travolgendolo. La salma è stata composta nell'obitorio dell'ospedale di Atri: il magistrato ha già concesso il nulla-osta per la sepoltura.