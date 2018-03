CGIL: CAMUSSO VENERDI' A PESCARA A FESTA NAZIONALE GIOVANI

POLITICA. PESCARA. Susanna Camusso il 27 giugno prossimo, alle 18.30, sara' a Pescara, in occasione della Festa nazionale dei giovani della Cgil. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si terra' al Porto Turistico. L'iniziativa, che durera' fino al 28 giugno, prevede diversi momenti di riflessione, gruppi di lavoro, musica. «E' un appuntamento - ha detto in conferenza stampa Emilia Di Nicola, segretaria della Cgil provinciale di Pescara - molto importante. La Cgil nazionale ha scelto di svolgere la Festa nella nostra citta'. Nello specifico, i nostri giovani sindacalisti saranno impegnati a discutere come rappresentare il lavoro discontinuo. Questi incontri - ha aggiunto - serviranno anche per capire quali potranno essere le strategie necessarie per costruire una contrattazione che includa i giovani nelle varie forme di lavoro».

POLITICA. PESCARA. Susanna Camusso il 27 giugno prossimo, alle 18.30, sara' a Pescara, in occasione della Festa nazionale dei giovani della Cgil. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si terra' al Porto Turistico. L'iniziativa, che durera' fino al 28 giugno, prevede diversi momenti di riflessione, gruppi di lavoro, musica. «E' un appuntamento - ha detto in conferenza stampa Emilia Di Nicola, segretaria della Cgil provinciale di Pescara - molto importante. La Cgil nazionale ha scelto di svolgere la Festa nella nostra citta'. Nello specifico, i nostri giovani sindacalisti saranno impegnati a discutere come rappresentare il lavoro discontinuo. Questi incontri - ha aggiunto - serviranno anche per capire quali potranno essere le strategie necessarie per costruire una contrattazione che includa i giovani nelle varie forme di lavoro».