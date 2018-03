PIANELLA: LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SFIORA IL 70%

PIANELLA. Riparte la raccolta differenziata a Pianella, dopo gli ottimi risultati della scorsa estate si era registrata un'inversione di tendenza nei mesi invernali.

Grazie all'attività di informazione, al ciclo di appuntamenti con la cittadinanza “DifferenziAmici” ed alle azioni di controllo della polizia municipale e della ditta Consac srl, la raccolta ha nuovamente sfiorato la percentuale del 70%.

«Il dato degli ultimi mesi del 2013 era preoccupante, pertanto abbiamo pensato di adottare subito delle contromisure», afferma il sindaco Sandro Marinelli, «revisionando in maniera organica il regolamento, dimezzando allo stesso tempo le sanzioni e intensificando le attività di informazione della cittadinanza. La risposta è stata inequivocabile e per questo ringrazio quanti si sono adoperati per il raggiungimento del risultato, gli utenti prima di tutto».

«Il porta a porta esteso a tutto il territorio sta dando i suoi frutti», aggiunge l'assessore all'ecologia Antonio Faieta, «sono state raggiunte percentuali record per l'organico mentre funziona benissimo il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, contrastando di fatto il fenomeno dell'abbandono selvaggio».