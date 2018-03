SAN GIOVANNI TEATINO: IL SINDACO RITIRA TUTE LE DELEGHE

SAN GIOVANNI TEATINO.Il sindaco, Luciano Marinucci, ha firmato questa mattina un provvedimento con il quale ha revocato tutte le deleghe affidate sinora ai consiglieri comunali di maggioranza: esse verranno distribuite tra gli assessori nei prossimi giorni.

«La decisione di ritirare tutte le deleghe ai consiglieri – ha spiegato il primo cittadino – scaturisce principalmente dalla necessità di rafforzare la giunta municipale composta dai collaboratori più stretti della mia amministrazione che ora coordineranno un vero e proprio staff di consiglieri con i quali interagiranno per migliorare l'efficacia dei provvedimenti che prenderemo. La maggioranza non ha mai messo in discussione il proseguimento della sua azione amministrativa intrapresa con entusiasmo nel 2011 e riconfermata mese dopo mese: il nostro obiettivo è quello di centrare entro la fine del mandato tutti i punti del programma presentato agli elettori. Quanto al problema evidenziato da nove consiglieri comunali della mia maggioranza nei confronti di Paolo Cacciagrano, il mio orientamento è quello di lavorare per ricucire un rapporto personale che però non inficia l'unità dell'azione politica».