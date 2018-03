A14: PER DUE NOTTI CHIUSA L'USCITA DI PESCARA OVEST-CHIETI

ROMA. Autostrade per l'Italia comunica che, oggi martedi' 24 giugno e giovedi' 26 giugno sull'A14 Bologna - Taranto, dalle ore 21:00 alle ore 06:00, sara' chiusa l'uscita della stazione di Pescara ovest-Chieti per chi proviene da Ancona per lavori di pavimentazione. Si consiglia in alternativa la stazione di Pescara sud-Francavilla. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i notiziari "my way" in onda sul canale 501 di SKY Meteo24; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio.