AL LAVORO NEI CAMPI, MUORE SCHIACCIATO DA UN ULIVO

CUPELLO. Stava lavorando in un terreno di sua proprietà con un trattore cingolato quando il mezzo ha agganciato il ramo di un ulivo secolare che, sradicato, gli è precipitato addosso.

E' morto così, nei campi di Cupello, in contrada Scosse, un agricoltore di 65 anni, Antonio Greco.

Quando l’enorme pianta gli è finita addosso l’uomo non ha avuto scampo. Come accertato dal medico che ha effettuato la ricognizione cadaverica la morte sarebbe avvenuta per soffocamento.

A ritrovare il 65enne senza vita sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare a casa, sono andati a cercarlo. Lì la tragica scoperta e ormai non c’era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi del caso e per ascoltare i parenti sono arrivati i carabinieri. La salma è stata restituita alla famiglia i funerali saranno celebrati oggi.