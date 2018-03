IDV. ANTONIO DI PIETRO A PESCARA

PESCARA. Oggi, lunedì 23 giugno 2014, alle 19, Antonio Di Pietro,fondatore dell'IDV, sarà a Pescara all'Hotel Plaza per incontrare iscritti e simpatizzanti del suo partito per un confronto e un esame sui temi regionali e nazionali di maggiore attualità.

«La nostra regione, in passato, e' sempre stata capofila nelle iniziative che hanno qualificato il nostro partito e oggi, con le nostre percentuali, siamo a un bivio importante».

Il segretario regionale dell'IDV Alfonso Mascitelli spiega le ragioni e il significato della visita di Di Pietro.

«Non e' più sufficiente partecipare alla costruzione di una nuova alleanza riformista,come e' avvenuto in Abruzzo, se poi non saremo in grado di poter rappresentare quella importante parte dei cittadini che non si identificano ne nella protesta ne negli apparati di partito. Il problema che dovremo saper risolvere non e' come sopravvivere galleggiando nel rapporto con gli altri partiti, ma come tornare ad essere utili con azioni e comportamenti ai bisogni e ai problemi delle nostre comunita'. Senza questa sfida ci condanneremo a restare un partito dal prefisso telefonico».