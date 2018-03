DROGA: TRE GIOVANI ARRESTATI A PESCARA DALLA POLIZIA

PESCARA. Tre giovani arrestati a Pescara dagli agenti della Squadra Volante nel corso di due distinte operazioni antidroga. Un 32enne e un 21enne algerino sono stati fermati a bordo di uno scooter e trovati con 25 involucri di hashish, 47 grammi in totale, nascosti negli slip. L'algerino è stato anche denunciato per guida senza patente. Un 20enne macedone è stato trovato in possesso di numerosi involucri di marijuana, stupefacente poi trovato anche nel corso della perquisizione domiciliare.