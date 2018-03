RAPINA IN UNIVERSITÀ CHIETI, LEGANO E PICCHIANO CUSTODE

CHIETI. Una rapina è stata compiuta nella notte nei locali della facoltà di Scienze Motorie dell'università "d'Annunzio", a Chieti Scalo. Tre persone hanno narcotizzato e legato con nastro adesivo il portiere e dopo essersi impossessate della chiave della cassaforte l'hanno aperta portando via il contante. Quando il portiere, dipendente per una cooperativa, si è liberato ha dato l'allarme. Sul posto una Volante della Polizia. L'uomo, medicato al policlinico di Chieti, ha riportato alcune contusioni. Finora non è stato quantificato il bottino. Gli agenti della Squadra Mobile stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza.