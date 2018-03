NURSIND: «FERIE A RISCHIO PER GLI INFERMIERI DI CHIETI»

CHIETI. Come ogni anno nel periodo estivo si instaura una «grave carenza di infermieri» nell’Ospedale di Vasto e negli altri ospedali della ASL Lanciano Vasto Chieti.

«Le dotazioni di personale infermieristico sono già carenti durante il resto dell’anno , ma in l’estate il problema diventa drammatico – spiega Enrico Del Villano , Segretario Provinciale del più grande sindacato infermieristico italiano, «perché se dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno ci sono le ferie estive che devono essere garantite agli infermieri per il recupero psico-fisico non si capisce perché non viene predisposto un piano aziendale per fronteggiare la situazione così si rischia di avere delle conseguenze sull’assistenza fornita ai pazienti e sulla salute del personale».