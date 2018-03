DENUNCIATI I LADRI DELLA CORNETTERIA DI TORINO DI SANGRO

TORINO DI SANGRO. Identificati e denunciati a piede libero, dai Carabinieri della Stazione di Torino di Sangro, gli autori di un furto messo a segno, lo scorso Febbraio, all’interno di un panificio del piccolo centro teatino. Ritrovo di molti giovani che la notte, prima di tornare a casa, preferiscono fare uno spuntino con un cornetto o un pezzo di pizza calda, era stato invece, in quell’occasione, teatro di uno spiacevole episodio. Quattro giovani, due italiani di 20 e 21 anni e due stranieri di 19 anni, tutti residenti nella zona, si erano fermati, come tanti altri coetanei, nel locale, ubicato all’interno di uno stabile dove è situata anche l’abitazione del proprietario, ed avevano ordinato dei cornetti da mangiare sul posto. Ma mentre uno di loro distraeva il titolare, gli altri tre si erano avvicinati alla cassa e, con molta abilità, erano riusciti a impossessarsi dell’incasso giornaliero presente, circa 1000 euro. Subito dopo si erano allontanati facendo perdere le loro tracce. L’episodio non era, però, sfuggito alla vittima che aveva cercato di rincorrerli senza riuscirvi. Il giorno seguente, comunque, aveva sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Torino di Sangro fornendo ai militari elementi utili per le indagini che, a distanza di alcuni mesi, hanno consentito di identificare i quattro giovani e denunciarli, in stato di libertà, con l’accusa di concorso in furto aggravato.